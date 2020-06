La réponse est non si l’en en croit une nouvelle « sortie » du responsable des Affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne Riyad al-Maliki. Evoquant le Plan Trump et la loi de souveraineté, il a accusé Israël de vouloir prendre le contrôle total de la mosquée A-Aqsa et la détruire « afin d’appliquer ses plans sur la base du narratif mensonger d’un temple imaginaire ».

Les exemples sont légion dans les déclarations des plus hauts responsables arabes « palestiniens » – Yasser Arafat y compris – sur l’inexistence des deux Temples de Jérusalem et de manière générale sur tout lien historique du peuple juif avec la terre d’Israël. Parmi tous les articles criminogènes de la Charte de l’OLP (jamais abrogée) l’article 20 dit entre autres: « Les prétentions fondées sur les liens historiques et religieux des juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et avec une juste conception des éléments constitutifs d’un État ».

Omettant que l’origine du mouvement national « palestinien » est principalement d’origine islamique, avec le mufti nazi Hadj Amin Al-Husseini, Riyad al-Maliki accuse aussi Israël de mener vers un « conflit de nature religieuse qui embrasera la région »…

Photo Flash 90