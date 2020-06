Le colonel Liron Betito, commandant de la brigade sud (appelle aussi brigade Katif…) de la Division Gaza va quitter son poste après presque deux ans. Il a confié ses impressions au commentateur de la chaîne Hadashot 12, Or Heller. Il a parlé du danger quotidien des soldats face aux snipers du Hamas ou du Jihad, des provocations près de la clôture de sécurité, de la pression que subissent les soldats de Tsahal faisant face à des civils et aussi du Corona qui a forcé les organisations terroristes malgré elles à réduire leurs « activités ».

Lors du reportage, une séquence montre des enfants âgés d’à-peine 6-7 ans mêlés à la foule s’approcher de la clôture et lancer des pierres en direction des soldats. « Comment expliquez-vous que des parents envoient ainsi leurs enfants sur une zone à risques? » demande le journaliste au colonel Betito. La réponse de l’officier fait frémir et montre à quel genre de « civilisation » Israël a affaire : « Figurez-vous qu’un jour j’ai posé la question à un habitant de Gaza que nous avions fait prisonnier. Il m’a répondu: ‘Si mon enfant est blessé, je reçois de l’argent (de la part du Hamas) ce qui me suffit pour le mois, et s’il est tué, je reçois encore plus' »…

Photo capture écran Hadashot 13