Comme prévu, la Banque d’Israël a une nouvelle fois procédé à une augmentation du taux d’intérêt aujourd’hui.

Elle l’a augmenté de 0.5%, ce qui porte le taux d’intérêt en Israël à 3.25% soit son niveau le plus haut depuis 2011. Il s’agit de la sixième augmentation depuis le mois d’avril 2022, alors qu’il n’était qu’à 0.1%.

Le taux d’intérêt préférentiel (prime) sur lequel sont indexés les emprunts immobiliers va s’élever désormais à 4.75%.

Cette mesure vise à juguler l’inflation qui est en constante augmentation mais aussi à agir sur le demande immobilière en rendant plus chers les emprunts immobiliers.

L’inflation, ces derniers mois, est largement au-dessus des prévisions de la banque d’Israël puisqu’elle s’élève à 5.1% au lieu des 2 à 3% prévus par la banque centrale.

Rappelons qu’Israël n’est pas un cas exceptionnel. Tous les pays, à travers le monde, se battent en ce moment contre une inflation galopante et beaucoup d’entre eux ont décidé de monter leurs taux d’intérêt. Néanmoins, aux Etats-Unis, on observe un ralentissement de l’inflation contrairement à ce qui se passe en Israël, suscitant l’inquiétude de certains analystes économiques et du marché.