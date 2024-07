A 6h15 ce matin (dimanche), les sirènes ont retenti à Eilat. Le système Hetz de défense anti-aérienne a intercepté un missile sol-sol tiré depuis le Yémen sur Israël.

Tsahal a précisé que le missile n’avait pas pénétré l’espace aérien israélien. Les sirènes ont été déclenchées par crainte de chute de débris de missile sur la ville après l’interception.

Cette attaque depuis le Yémen intervient après la riposte israélienne au tir de drone vendredi matin sur Tel Aviv par les Houthis. Dix-huit avions de chasse de type F-35 et F-15 sont intervenus dans cette opération et ont lâché plus de 10 tonnes d’explosifs sur plusieurs objectifs du port de Hodeidah.