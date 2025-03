Le système laser anti-missiles, Maguen Or, de la société Rafael, a été présenté au ministre de la Défense, Israël Katz, lors d’une visite à l’institut Leshem hier (dimanche). Mis au point en Israël, il permet une protection accrue et à moindre coût face à toutes les menaces aériennes et constitue donc une avancée technologique majeure.

Il sera opérationnel et livré à Tsahal au cours de cette année, conférant à l’armée israélienne un nouvel atout considérable sur ses ennemis.

Au cours de cette visite, qui comprenait une visite des installations de développement et de production de l’entreprise, le ministre de la Défense a souligné l’importance stratégique du système laser : « Le système laser est l’arme du futur, qui permettra de neutraliser une gamme complète de menaces – des drones jusqu’à d’autres types de dangers – avec des résultats exceptionnels qui ne cessent de s’améliorer. »

Le système « Maguen Or » vient s’ajouter au dispositif de défense aérienne d’Israël, qui comprend déjà les systèmes « Dôme de fer » et « Fronde de David », ayant prouvé leur efficacité dans la protection des citoyens israéliens contre diverses menaces multi-fronts au cours des dix-huit derniers mois.

Ont également participé à cette visite le président de Rafael, le Dr Yuval Steinitz, le PDG de l’entreprise, Yoav Turgeman, le directeur général par intérim du ministère de la Défense, Itamar Graf, le chef de la Direction de la planification et des affaires stratégiques, le général de division Eyal Harel, ainsi que d’autres hauts responsables.

Le ministre de la Défense a exprimé sa reconnaissance pour le travail de l’entreprise et a déclaré : « Je suis venu constater de mes propres yeux le développement et la production de ce que je considère comme le rempart de l’État d’Israël face à des ennemis qui ont inscrit notre destruction sur leur bannière. » Katz a également lancé un avertissement aux ennemis d’Israël : « Ils feraient bien de savoir et de comprendre clairement que nous disposons ici de nombreux moyens pour leur infliger une défaite écrasante. Si jamais ils osaient à nouveau lever la main contre Israël, cette main sera tranchée. »

Le président de Rafael, le Dr Steinitz, a souligné que les développements de l’entreprise représentent « des avancées technologiques mondiales pour la sécurité d’Israël et la protection de ses citoyens », et il a promis que l’entreprise entend « doubler et tripler ses efforts ».