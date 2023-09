Les données sur le rapport entre l’espérance de vie et les dépenses de santé – publiques et privées – par personne montrent qu’Israël possède l’un des systèmes de santé le plus efficace au monde.

En effet, selon les chiffres de l’OCDE, les dépenses de santé s’élèvent à 3444 dollars par an par personne en Israël et l’espérance de vie y est de 82 ans.

En France, à titre de comparaison, ces dépenses sont de 6517 dollars par an par personne pour une espérance de vie de 82 ans.

Les Etats-Unis sont en bas du classement, avec des dépenses qui s’élèvent 12555 dollars pour une espérance de 76 ans.