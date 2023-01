La première décision du nouveau ministre des Finances, Betsalel Smotrich, ne plait pas au syndicat des médecins.

Dès sa prise de fonction, Smotrich a demandé à annuler au plus vite les taxes sur la vaisselle à jeter mais aussi sur les boissons sucrées, imposées par son prédecesseur Liberman.

Les médecins s’insurgent contre cette décision qui selon eux entrainera de graves problèmes de santé publique.

»La décision du ministre des Finances est malheureuse, regrettable et dommageable. La consommation de boissons sucrées entrainent du diabète qui est la cause de cécité, d’insuffisance rénale pouvant aller jusqu’à la nécessité de dialyse, d’amputations et de graves maladies mortelles chez beaucoup d’Israéliens. Il est donc justifié de taxer ces boissons, comme cela se fait dans le monde ».

Les médecins soulignent que cette taxe n’est pas destinée à peser sur les consommateurs mais au contraire à protéger leur santé: »Ce n’est pas pour rien que la Torah est comparée à de l’eau et non à des boissons nuisibles ».

Le professeur Salman Zarka, préposé gouvernemental au Corona, estime quant à lui que le ministre n’aurait pas dû se précipiter pour faire annuler cette taxe sur les boissons sucrées sans prévoir au préalable un budget pour sensibiliser la population: »Il s’agit d’un message qui va à l’encontre de la santé publique dès le départ ». Le professeur Zarka ajoute: »Tout ne doit pas être imposé, le dialogue avec le public et une adaptation culturelle sont aussi des moyens. Je pense que nous devons utiliser tous les moyens et qu’une telle taxe a fait ses preuves dans d’autres pays ».