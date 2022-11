Le Campus francophone du Collège Académique de Netanya propose à partir du 13 novembre prochain un cycle de conférences sur le thème du symbolique dans la spiritualité, la politique, la littérature et la psychanalyse.

Depuis vingt ans, le campus francophone s’attache à remplir deux missions essentielles : soutenir les étudiants francophones (financièrement et académiquement) et développer des thèmes de réflexion. Récemment, une nouvelle mission s’est imposée : trouver des clés pour répondre aux grands défis et questions de notre époque.

Chaque année, le Campus francophone de Netanya propose ainsi un cycle de conférences, invitant des personnalités à réfléchir et discuter autour d’un thème. Cette année, c’est « le symbolique » qui sera au cœur des débats, et la séance inaugurale s’intéressera en particulier à « la réconciliation ». Les invités et intervenants seront : Éric Danon, ambassadeur de France en Israël, le rabbin Yaakov Sitruk, fils du grand-rabin Joseph Sitruck, za »l, et le docteur Ghaleb Bencheikh, islamologue de formation scientifique et philosophique qui a présenté pendant de nombreuses années l’émission religieuse Islam du dimanche matin sur France 2.

« La première clé de compréhension de notre monde est celle de l’obligation de dialogue : on ne peut pas l’éviter si l’on veut mieux regarder vers le futur », explique Claude Brightman, la directrice du Campus francophone.

Le cycle de conférences propose des thèmes et des intervenants aussi variés que le sont les déclinaisons du thème du symbolique : la romancière Éliette Abécassis, l’animateur et écrivain Stéphane Bern ou encore le psychanalyste Alain Vanier, par exemple, se pencheront tour à tour sur le symbolique dans leurs domaines respectifs.

« Ce cycle de conférence est important pour le rayonnement de la France à l’étranger », affirme Claude Brightman. C’est la raison pour laquelle plusieurs partenaires font partie du projet, comme l’Alliance Israélite Universelle, l’Union des Français de l’Étranger, l’ambassade de France et bien d’autres.

Au-delà du simple aspect de l’étude et de la réflexion, cet événement crée un lien entre l’excellence et l’aide sociale : en effet, les rentrées générées permettent d’aider financièrement les étudiants francophones les moins favorisés à poursuivre leur cursus universitaire.

Sans compter que ce cycle de conférences apporte au Collège académique de Netanya un petit parfum de France dans une université israélienne.

