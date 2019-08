Le State Department américain a rajouté un article à sa définition de l’antisémitisme qui est déjà très large et exhaustive, et qui englobe déjà l’antisionisme comme forme d’antisémitisme. Désormais, sera également considéré comme antisémite toute comparaison entre la politique israélienne et tout ce qui a trait au nazisme.

Le philanthrope israélo-américain Adam Milstein, président du conseil d’administration de l’Israeli-American Council a remercié le secrétaire d’Etat Mike Pompeo ainsi que le conseiller spécial pour la lutte contre l’antisémitisme Elan Carr.

Récemment, Rashida Tlaib, représentante du Michigan à la Chambre des représentants avait justifié le boycott d’Israël en prenant comme exemple le boycott américain contre l’Allemagne nazie dans les années 1930.

Une telle mesure serait d’ailleurs très utile en Israël. La nazification d’Israël ou les allusions nettes à cette période ne sont hélas pas uniquement le fait de politiciens étrangers. Les députés arabes, ceux d’extrême gauche ou même certains hauts gradés militaires, comme Yaïr Golan ou Ehoud Barak s’adonnent parfois à cette comparaison odieuse pour attaquer le gouvernement et décrire la société israélienne.