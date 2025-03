La maire de Netanya, Myriam Fayerberg Ikar a désormais un stade à son nom. Le stade de football de sa ville a été rebaptisé et se nomme depuis hier soir (mardi): Stade Myriam.

Une cérémonie, en présence des ministres de la Défense et de la Culture et des Sports ainsi que d’autres personnalités, a eu lieu hier soir pour acter ce changement de nom.

La décision de donner ce nom a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal, après la recommandation de la commission municipale des noms.

Miriam Fayerberg-Ikar, qui est maire de Netanya depuis 26 ans, a initié la construction du nouveau stade, inauguré en 2012.

Elle a également décidé de la vente de l’ancien stade de football de Netanya, connu sous le nom de « Migrash Hakufsa », et a investi les fonds obtenus dans la construction du nouveau stade, en partenariat avec la loterie nationale (Mifal HaPais).

Le stade, qui compte 13 610 places assises, avec une possibilité d’extension à environ 24 000 places, a été construit selon les normes européennes et accueille des matchs et événements internationaux. Parmi les événements qui s’y sont déroulés, on compte: la finale de la Coupe d’Israël de football, le Championnat d’Europe des moins de 21 ans, le Championnat d’Europe de football féminin des moins de 19 ans.