L’équipe de football arabe israélienne de Bnei Sakhnin a annoncé avoir licencié son speaker, Saïd Hassanine, après que ce dernier a tenu des propos choquants sur les otages sur la chaine du Hamas Al Aqsa, interdite en Israël.

Hassanine a fait l’éloge de l’organisation terroriste et a évoqué la cérémonie de libération des otages, au cours de laquelle Omer Shem Tov a été vu en train d’embrasser l’un des terroristes. Hassanine a affirmé que « Omer Shem Tov a embrassé la tête du terroriste de son plein gré, par respect et en reconnaissance de la façon dont ses ravisseurs l’ont traité pendant sa captivité. »

Il a ajouté concernant les femmes otages: « Ils les ont traitées avec respect, conformément à la loi islamique, et ne leur ont causé aucun tort. Cela prouve de manière catégorique qui est le barbare et qui est l’humain, celui qui agit selon son enseignement et la loi religieuse islamique ».

Hassanine a également qualifié Tsahal de »l’armée de l’ennemi » et a condamné les Arabes israéliens qui s’y enrôlent: « Il y a des âmes faibles qui rejoignent les rangs de l’armée ennemie. Le Hamas a voulu dire aux Palestiniens de la ‘Palestine historique’, ou à ceux que l’on appelle les Arabes israéliens, qu’il ne veut pas qu’ils rejoignent l’armée ennemie, l’armée d’occupation. Il est temps pour tous ceux qui sont devenus indifférents ou qui envisagent seulement de rejoindre l’armée d’occupation de réfléchir un million de fois à la direction qu’ils prennent et à la manière dont ils vendent leur conscience, leur morale et leur religion sur cette voie immorale ».

Suite au tollé provoqué par ces propos, le club de Bnei Sakhnin, a annoncé avoir convoqué son speaker et l’avoir licencié. »Ses déclarations ne représentent pas l’équipe », a précisé la direction du club.

Hassanine est également journaliste sur la radio Nas. Sa carte de presse va lui être retirée.