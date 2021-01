Le gouvernement soudanais a officiellement annoncé qu’il adhère aux Accords d’Abraham. Le ministre soudanais de la Justice Nassr a-Din Abd el-Bari a signé au bas de la même déclaration déjà signée par les Emirats arabes unis et la Bahreïn. Du côté américain, c’est le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin qui a signé, et il devrait arriver prochainement en visite en Israël. La Maison-Blanche avait tenté d’organiser une cérémonie officielle de signature à Abou Dhabi, en présence du du président soudanais Abdel Fattah al-Buhran et du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui aurait effectué son premier voyage officiel dans les Emirats, mais le confinement en Israël et la situation tendue entre le Soudan et l’Ethiopie ne l’ont pas permis.

Photo Pixabay