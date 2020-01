Le sommeil et son importance pour les enfants

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil joue un rôle essentiel sur le bon fonctionnement de notre organisme et le développement de l’enfant.

Il est important pour le développement cérébral, il régule la production et la sécrétion des hormones de croissance et aussi le cortisol, l’insuline et les hormones de l’appétit.

Il est indispensable pour ancrer les informations mémorisées, récupérer physiquement et renforcer le système immunitaire.

Les enfants qui dorment bien, arrivent à mieux se concentrer, apprendre et intégrer de nouvelles informations, à mieux gérer leurs émotions et développer des relations avec leurs amis, et ils ont moins de problèmes de comportement.

De combien de sommeil ont besoin les enfants de 0 à 6 ans?

Entre 0 et 3 mois, les bébés ont besoin de 14 à 17 heures de sommeil par 24 heures (3 à 4 siestes).

Entre 4 et 11 mois, ce besoin passe de 12 à 15 heures (2 à 3 siestes).

De 1 à 2 ans, l’enfant doit dormir entre 11 et 14 heures (1 à 2 siestes).

De 3 à 6 ans, il lui faudra entre 10 et 13 heures de sommeil (0 à 1 sieste).

Comment savoir que votre enfant dort bien et suffisamment :

Quand un enfant manque de sommeil il montre des signes comme par exemple des difficultés à se réveiller le matin, il pleure beaucoup et devient plus irritable, impulsif ou agressif. Il a du mal à se concentrer, à penser et raisonner de façon logique. Il devient plus bruyant et hyperactif. Il joue moins, ne profite plus de ses activités préférées, il a moins d’appétit et tombe souvent malade.

Six conseils pour améliorer le sommeil de vos enfants :

La régularité des horaires de sommeil

Il est important de garder les heures de coucher et de lever régulières.

L’heure du coucher sera fixée en fonction de l’âge de l’enfant et de ses besoins, mais elle doit toujours permettre à l’enfant de dormir suffisamment chaque nuit.

Établir une routine avant le coucher

Il est conseillé d’avoir une routine chaque soir avec votre enfant. Il est important que cette routine soit régulière, adaptée et prévisible. La routine peu inclure une douche, le dîner, une activité calme et apaisante dans le lit de l’enfant (lire une histoire, chanter une chanson) puis le coucher.

La chambre à coucher de votre enfant

La chambre doit fournir à l’enfant un environnement calme et tranquille, à une température agréable, sans trop d’exposition à la lumière ou au soleil le matin. De cette façon, le bébé se sentira apaisé et s’endormira plus profondément.

Les activités

Votre enfant a besoin de dépenser son énergie, mais il est préférable de faire les activités plus stimulantes en journée, et de faire les activités plus calmes en soirée.

Les écrans

Les écrans stimulent trop le cerveau avant de dormir, et favorisent l’éveil du cerveau au lieu de son repos. Il est conseillé de ne pas exposer vos enfants aux écrans.

L’alimentation

Il est recommandé que votre enfant mange de façon suffisante, équilibrée et saine avant de se coucher. Il est préférable d’éviter les aliments sucrés ou avec caféine en soirée. Pour les enfants qui ont du mal à digérer il est préférable de dîner 1 h avant d’aller dormir, car la digestion peut perturber le sommeil.

Bien sûr, ces conseils devront se moduler en fonction de chaque enfant et de chaque famille.

Je vous souhaite une bonne nuit,

Judith Bellaiche-Levy, conseillère parentale pour la petite enfance de 0 à 6 ans,

Maîtrise de l’université de Jérusalem.

054-5433308

Jlgilharach@gmail.com

Image par Mladen Spehar de Pixabay