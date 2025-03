Parmi les pays africains approchés par les Etats-Unis dans la perspective de mettre en oeuvre le plan de départ volontaire de Gazaouis de la Bande de Gaza se trouve le Somaliland. Situé dans la Corne de l’Afrique, ce dernier a proclamé son indépendance par rapport à la Somalie en 1990 mais il n’est toujours pas reconnu par la communauté internationale.

Abdirahman Dahir Adan, le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, a indiqué sur la chaine publique israélienne Kan, que son pays n’était pas opposé à accueillir des Gazaouis. Il pose comme condition la reconnaissance de l’indépendance du Somaliland.

»Nous sommes ouverts à la discussion sur toute question, mais nous ne voulons pas spéculer sur des sujets qui n’ont pas encore été abordés. Tous les pays qui souhaitent discuter de certaines questions avec nous doivent d’abord établir des relations de travail avec nous et ouvrir des missions diplomatiques au Somaliland. Ce qui est le plus important pour nous, c’est d’obtenir une reconnaissance après avoir montré au monde que nous sommes un pays pacifique et démocratique, indépendant depuis 33 ans ».