Venez vous installer dans une communauté chaleureuse, dans des conditions adaptées à vos possibilités !

Depuis la création de l’État d’Israël, les crises mondiales nous ont appris qu’elles ont un impact sur les communautés juives et ont intensifié les vagues d’immigration vers Israël.

L’épidémie de Corona qui a frappé le monde a eu pour conséquence une augmentation de demandes d’alya en provenance des pays les plus divers. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’une grande vague de construction dans l’ensemble du pays, comme dans les années 60 et 70, afin de permettre aux nouveaux immigrants de s’installer dans les meilleures conditions.

Alors que pendant les dix dernières années, les Juifs de par le monde faisaient l’acquisition d’appartements de haut standing dans des villes comme Jérusalem et Raanana, ou des villes sur le littoral comme Tel-Aviv, Netanya, Rishon leTsion, qui les attiraient particulièrement, la vague d’immigration actuelle n’est pas constituée de familles riches qui achètent des appartements pour les vacances ou pour investir mais plutôt de familles qui recherchent des appartements confortables dans des villes plus éloignées comme Afoula ou Beer Sheva, à des prix beaucoup plus accessibles.

Le groupe immobilier Avney Dereh créé il y a une dizaine d’années a construit plus de mille appartements et a actuellement quelques 2500 appartements en voie de construction. Notre groupe est fondé sur l’idéal sioniste et a pour objectif de permettre à des centaines de familles de réaliser un rêve qui leur semblait irréalisable, celui d’acquérir un appartement en Israël et de progresser sur le plan matériel. Et c’est précisément ce qu’elle réussit à faire en proposant des solutions d’habitat aux jeunes couples, aux familles et aussi aux investisseurs en Israël et à l’étranger. Elle est capable de répondre à tous les besoins de ses clients.

Avney Dereh dirige une filiale qui conseille dans le domaine des prêts bancaires. Elle assiste ses clients tout au long du processus financier afin de trouver les meilleures sources financières adaptées à leurs besoins. De plus, notre groupe propose aux investisseurs un accompagnement pour gérer leur bien, ce que nous faisons à présent pour plus de 500 appartements appartenant à des propriétaires se trouvant en Erets ou à l’étranger.

Ariel Edelshtein, attaché à la direction des ventes de notre groupe, tient à préciser que, contrairement aux autres compagnies de construction, nous n’avons pas seulement un but financier, nous voulons vraiment aider les familles à bâtir leur avenir. Nous sommes fiers d’avoir au cours des années passées, assister les familles en leur donnant les moyens de se construire eux-mêmes.

Il précise que dernièrement, notre groupe a organisé un congrès virtuel destiné aux investisseurs avec la participation de la banque Mizrahi. Environ 700 investisseurs de 20 pays y ont pris part. Nous projetons d’en organiser un autre en septembre, spécialement pour les francophones.

« Dans le passé, les vagues d’immigration en provenance des pays d’Europe, étaient constituées de personnes issues d’un milieu économique élevé, ajoute Ariel Edelshtein, alors qu’aujourd’hui, les familles qui sont candidates à la Aliya appartiennent à la couche économique moyenne. Pour ceux qui se préparent à la Aliya, le choix du logement et de son entourage joue un rôle primordial dans leur décision. Aussi, les olims potentiels accordent de l’importance à la communauté d’accueil, à la construction de synagogues, de jardins d’enfants, d’écoles, de centres commerciaux, de parcs qui permettent de se lier facilement avec leurs voisins, dans leur nouvelle résidence.

Avney Dereh propose un éventail d’appartements d’un prix allant de 1 à 2 millions de shekels, le remboursement mensuel du prêt bancaire se situant entre 3000 et 4000 shekels.

Voici deux exemples, à Afoula et à Beer Sheva :

À Beer Sheva, dans le nouveau quartier « Odem al ha’Park », un appartement penthouse de 6 pièces avec terrasse spacieuse coûte 2 100 000 shekels.

À Afoula, « Yaalom » dans le quartier « Afoula ha’yerouka », un appartement rez-de-jardin spacieux coûte 1 300 000 shekels.

Pour plus d’informations>>>