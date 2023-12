Alors qu’une grande partie du monde critique fermement Israël pour la guerre implacable qu’il mène contre le Hamas dans la bande de Gaza afin de détruire toutes ses infrastructures terroristes, personne ou presque ne prête attention aux déclarations répétées des chefs de l’organisation terroriste qui indiquent qu’ils ont comme objectif l’anéantissement total d’Israël.

Les propos tenus par Oussama Hamdan, membre du Bureau politique du Hamas, dans une interview accordée à la chaîne libanaise Bel Moushabar et rapportée par le site Palestinian Media Watch (PMW), n’ont suscité aucune réaction scandalisée. Et pourtant, il y avait largement de quoi réagir. Il a annoncé notamment une ‘future bataille de libération devant être pire que le massacre du 7 octobre’. Il a souligné que le Hamas ne regrettait pas l’attaque du 7 octobre et qu’une ‘guerre de libération’ plus vaste était à venir. Palestinian Media Watch a rappelé également que ‘le monde était aussi resté silencieux face à l’utilisation cynique, par le Hamas, de civils comme boucliers humains’. Deux membres officiels du bureau politique du Hamas, Ghazi Hamad et Khaled Mashaal, ont salué la mort de civils, estimant qu’il s’agissait de ‘sacrifices nécessaires’ pour la ‘libération’.