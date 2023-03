Les querelles internes au sujet de la réforme judiciaire en Israël sont scrutées attentivement dans le monde arabe. Pas plus tard que lundi, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, y a fait allusion dans un discours. Pour lui, il s’agit du signe de la fin de l’existence d’Israël. Déjà, il y a quelques jours, il avait dit: »Israël a peur d’une guerre civile. Les dirigeants de l’Etat parlent d’une explosion proche. Ce gouvernement est non seulement capable d’entrainer une escalade avec les Palestiniens mais en plus dans sa bêtise peut entrainer une escalade dans toute la région, surtout s’il touche à Al Aqsa ».

Sur la chaine Almiadin, apparentée au Hezbollah, le refus de se présenter à l’entrainement de 37 pilotes de l’escadrille 69, a été décrit de la manière suivante: »La révolte au sein de l’armée de l’air est particulièrement importante parce qu’elle est considérée comme l’une des plus sensibles de l’armée. Pendant des décennies, Tsahal a tenté de laisser à l’extérieur les querelles politiques, mais elles commencent à imprégner ses rangs, et la théorie selon laquelle, la politique reste dehors, touche à son terme ».

Les journaux syriens rapportent aussi cet épisode avec les réservistes: »La réforme judiciaire détruit l’armée israélienne ».

Les médias arabes couvrent les manifestations et ne cachent pas leur volonté de voir la situation se dégrader et conduire à un affaiblissement de l’Etat.

Ce qui est, pourrait-on dire ironique, c’est que les médias arabes mettent en garde contre la menace pour la démocratie que constituerait la réforme judiciaire.

Un journal libanais, Al Ahabar, cité par Ynet, écrit: »Peu importe le résultat, la réalité est qu’après le gouvernement Netanyahou-Ben Gvir-Smotrich, Israël ne sera plus le même, la décomposition de la société est arrivée à un stade où on ne peut plus l’ignorer ».

Asharq al-Awsat, un journal saoudien, imprimé à Londres, exprime l’inquiétude de voir le système judiciaire israélien affaibli par la réforme dans un article publié sous le titre: »Israël se mange de l’intérieur ». »La fierté de l’économie israélienne était la croissance exceptionnelle de la hi-tech pendant ces dernières décennies. Mais la réforme en cours conduit les investisseurs à déplacer leurs centres d’investissements en dehors d’Israël », explique le journal.