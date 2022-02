Le leader de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien, Raed Salah, a lancé un appel au président du parti Ra’am, lui demandant de quitter la coalition. Il explique que la démarche de Mansour Abbas « a dérogé aux principes fondamentaux de la population arabe » et que « son ralliement à la coalition gouvernementale a plongé la population arabe dans la tristesse et la douleur ». Le sheikh antisémite dont le mouvement a été mis hors-la-loi dit « encore espérer que le parti Ra’am reconsidérera ce qu’il a fait et reviendra aux principes de base ». Il a annoncé qu’il va prochainement lancer une campagne et contacter directement des hauts responsables du parti de Mansour Abbas concernant leur coopération avec la coalition gouvernementale actuelle. Mais conscient des acquis de Mansour Abbas qui tient une position déterminante dans la coalition, le sheikh Salah a « félicité la politique du parti Ra’am tant qu’elle ne se fait pas au détriment des intérêts islamiques, arabes et palestiniens ».

La différence entre la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien, représentée par Ra’am et la branche nord du sheikh Salah est de pure fiction, les deux mouvements cherchant à atteindre les mêmes objectifs à long terme mais avec des moyens et un calendrier différents. Cette connivence n’est pas seulement visible dans les déclarations en arabe de Mansour Abbas et de ses lieutenants mais également dans les écoles bédouines du Néguev ou une bonne partie des enseignants viennent de Galilée et appartiennent à la branche nord.

Photo Avi Divshi / Flash 90