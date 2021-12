Le sheikh Raed Salah est sorti de prison

Effusions de joie à Oum el-Fahm : le sheikh antisémite Raed Salah, leader de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien est sorti de prison après seize mois de détention au centre pénitentiaire Rimon. Il avait été condamné pour incitations multiples au terrorisme et d’autres infractions liées à ses activités anti-israéliennes. Il est encore sous le coup d’une condamnation d’un an de prison avec sursis.

A l’occasion de sa libération, sa famille et le Comité de suivi des Arabes israélien, présidé par l’ancien député Muhamad Barake avaient annoncé l’organisation de festivités pour accueillir leur « héros » à l’entrée de la ville. Des centaines de personnes l’ont accueilli avec des ovations, des slogans anti-israéliens, des drapeaux verts et de l’OLP, et l’ont porté sur un siège.

Raed Salah est coutumier de propos provocants et antisémites, justifiant la violence contre les Juifs au nom de « la défense d’Al-Aqsa » mot d’ordre inventé dans les années 1930 par le mufti de Jérusalem Hadj Amine al-Husseini, allié des nazis.

La branche nord du Mouvement islamique arabe israélien est défini comme « extrémiste » pour pouvoir définir sa branche sud comme « modérée » ce qui n’est qu’une distinction factice : les deux branches poursuivent le même objectif avec un rythme et des stratégies différentes : disparition de l’Etat juif et son remplacement par une « Palestine » islamique faisant partie d’un vaste califat dominé par les Frères Musulmans.

Le parti Ra’am de Mansour Abbas, membre influent de la coalition Benett-Lapid est l’émanation politique de la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien.

