Le chef spirituel de la commuauté druze en Israël, le Sheikh Mowafaq Tarif, a fait part de sa douleur et de sa colère ce soir (samedi) après la mort de dix personnes dont des enfants dans la localité de Madjal Shams après le tir d’une roquette sur un terrain de football.

”Nous sommes sous le choc après le terrible massacre qui a eu lieu ce soir dans la localité druze de Madjal Shams dans une attaque terroriste cruelle qui a touhé des enfants innocents qui jouaient au football. Les images horribles d’enfants, certains déchiquetés, gisant sur la pelouse sont insoutenables! Un Etat normal ne peut pas permettre une atteinte permanente contre ses citoyens et ses habitants. C’est la réalité constante depuis neuf mois dans les localités du nord. Ce soir, toutes les lignes rouges et noires ont été franchies. Dans le choc et la douleur terribles dans laquelle nous nous trouvons, je ne souhaite rien ajouter”.

Le Président Itshak Herzog a réagi à ce drame: ”Notre coeur est brisé par la terrible catastrophe qui s’est abattue sur le village druze Madjal Shams. Aucun mot ne pourra consoler les familles des jeunes assassinés qui ont perdu leur vie si injustement. Le Hezbollah est armé et financé par l’Iran et ne fait pas la différence entre un enfant et un adulte, entre un soldat et un civil, entre un Juif, un Musulman, un Druze ou un Chrétien. Les terroristes du Hezbollah ont touché et assassiné cruellement des enfants dont la seule faute était de jouer au football. Ils ne sont jamais revenus. Le monde ne peut pas continuer à s’enfermer dans le silence face aux attaques terroristes de Nasrallah qui agit en mission pour l’axe du mal de l’Iran. L’Etat d’Israël se défendra face aux attaques contre ses citoyens et sa souveraineté. Je transmets mes voeux de rétablissement aux blessés, je pleure avec nos frères et nos soeurs endeuillés de Madjal Shams et je leur apporte tout mon soutien dans ce moment difficile pour notre peuple”.