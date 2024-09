L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, revient au coeur des débats sécuritaires en Israël avec un nouvel avertissement du Shabak lors d’une réunion à huis-clos de la commission Affaires étrangères et sécurité de la Knesset.

Cette réunion traitait de trois propositions de loi visant à freiner l’action de l’agence en Israël.

La représentante du Shabak autour de la table a averti: ”L’UNRWA représente un danger sécuritaire pour l’Etat d’Israël et c’est pourquoi il est important de fermer cette agence”.

Malgré cet avertissement qui fait suite à plusieurs autres depuis le 7 octobre, le gouvernement n’a toujours pas pris de décision claire sur la question, apparemment pour des raisons de droit international. En effet, les représentants du ministère des Affaires étrangères et du conseil de sécurité nationale affirment que ”la promotion d’une législation trop agressive sur le sujet de l’UNRWA pourrait entrainer des mandats d’arrêt internationaux contre des cadres politiques israéliens”.

Les trois propositions de lois qui sont examinées par la commissions sont les suivantes:

Loi proposée par Boaz Bismuth: dispose l’interdiction faite à l’UNRWA de fonctionner depuis le territoire souverain de l’Etat d’Israël. Elle n’aurait pas le droit de posséder de représentation, de fournir des services ou d’exécuter toute action, directement et indirectement. Cette loi entraine la fermeture des bureaux de l’UNRWA à Jérusalem.

Loi proposée par Yulia Malinovsky: dispose de définir l’UNRWA comme une organisation terroriste et l’arrêt de tout contact, direct ou indirect, entre Israël et l’UNRWA.

Loi proposée par Ron Katz et Dan Illouz: dipose de lever l’immunité et les droits dont jouit l’UNRWA en tant qu’agence des Nations Unies. Cette disposition concerne aussi bien les employés de l’agence que ceux qu’elle emploie de l’extérieur.

A l’heure qu’il est la proposition du député Bismuth est la seule qui sera adoptée compte-tenu des contraintes juridiques exposées par les conseillers du ministère de la Justice et des Affaires étrangères.

Le député Yuli Edelstein, président de la commission Affaires étrangères et sécurité, a expliqué qu’une législation en la matière était indispensable pour clarifier les relations entre Israël et l’UNRWA dont tout le monde sait le rôle dans la promotion du terrorisme palestinien. Il s’est étonné du fait qu’aujourd’hui, Tsahal coopère avec l’UNRWA pour la campagne de vaccination des enfants gazaouis contre la polio alors que parallèlement on demande à sa commission d’étudier les manières de faire cesser les activités de l’agence onusienne controversée.