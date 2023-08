Les Jeunes des Collines, comme on les appelle, ont été pointés du doigt ces dernières semaines, lorsqu’après des attentats meurtriers contre des Juifs, certains d’entre eux ont brûlé des biens appartenant aux Palestiniens et jeté des pierres sur les routes de Judée-Samarie.

Plusieurs de ces jeunes se trouvent actuellement derrière les barreaux dans le cadre d’incarcérations administratives. En d’autres termes, les services du Shabak les ont identifiés comme ”des bombes à retardement” et ils sont enfermés, sans jugement, afin de prévenir tout acte répréhensible de leur part.

Les députés des partis Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit ont manifesté, à plusieurs reprises, leur désapprobation face à de telles méthodes expéditives.

Ces jeunes, la plupart adolescents déscolarisés, se fixent comme objectif de s’installer sur la terre d’Israël. Ils construisent des fermes, des avant-postes, élèvent des troupeaux. Ils se considèrent en première ligne de l’implantation juive en Judée-Samarie. Certains se laissent parfois aller à des actions violentes dans ce but.

Depuis quelques temps, des voix s’élèvent pour, au lieu de se confronter à eux, les aider à canaliser cette énergie et cet amour de la terre d’Israël.

Le Shabak et son département spécialement dédié aux activités nationalistes juives ont lancé un projet dans ce sens. C’est ce que révèle le journaliste Elisha Ben Kimoun sur Ynet et Yediot Aharonot. L’idée est de recruter des rabbins et des présidents de région qui aideront ces jeunes à s’éloigner de la violence.

Deux exemples récents montrent la concrétisation de cette volonté. Il y a quelques mois, la détention administrative d’un mineur a été réduite suite à l’implication du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan et du Rav de Samarie, le Rav Elyakim Levanon, en coopération avec le Shabak.

Il y a quelques jours, un des jeunes en détention administrative pour avoir participé aux actions violentes après l’attentat à Eli, a vu lui aussi sa période de détention raccourcie. Cette décision a été prise sur recommandation du chef du Shabak, Ronen Bar et signée par le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Selon l’accord obtenu, le jeune en question va être pris sous les ailes de l’école de préparation militaire à Eli. La direction de l’école s’est engagée à le prendre en charge dès sa libération.

Néanmoins, malgré cette main tendue vers les Jeunes des Collines, le Shabak précise que l’outil des détentions administratives, sera toujours utilisé: ”Il s’agit d’un outil de prévention efficace, qui dans certains cas, empêche des activistes d’être impliqués dans des meurtres et ainsi de passer le reste de leurs jours en prison. Plus il y aura des acteurs influents comme des rabbins ou des éducateurs qui seront prêts à prendre sous leurs ailes ces jeunes, plus nous les empêcherons de tomber dans la violence. Le Shabak continuera à entretenir avec eux des discussions qui permettra de trouver une alternative à leur incarcération”.