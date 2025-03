Une mystérieuse affaire a été révélée à demi-mots dans les médias cet après-midi concernant un employé du bureau du Premier ministre Netanyahou.

Le Shabak a ouvert une enquête contre ce dernier pour des activité suspectes dirigées contre la personne du Premier ministre.

Cet employé serait proche d’un activiste du mouvement de protestation contre le gouvernement et selon des informations fournies par la député Tally Gottlieb mais non confirmées, il aurait fourni à son ami des renseignements sur la localisation et les déplacements du Premier ministre.

Il y a quelques jours, le cortège du Premier ministre avait dû changer son itinéraire à la dernière minute en raison de menaces de manifestants contre le gouvernement de bloquer la voiture de Netanyahou pendant plusieurs minutes sur la route, ce qui aurait constitué une situation particulièrement dangereuse pour le Premier ministre. L’affaire dévoilée aujourd’hui a-t-elle un lien avec cet événement?

Pour l’instant, rien ne permet de le confirmer puisqu’une censure totale a été imposée sur les éléments du dossier en cours d’examen par les services du Shabak. Notons que d’après le journaliste Amit Segal, il s’agit d’un »gros dossier ».