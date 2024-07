Le parquet du district de Jérusalem a mis aujourd’hui (mardi) en examen Elimeleh Stern, 21 ans, habitant de Beth Shemesh. Il est accusé d’avoir entretenu des contacts avec un agent étranger.

Avec lui, deux autres suspects ont été arrêtés ces deux dernières semaines. Les trois sont soupçonnés d’avoir agi en Israël sur instruction de responsables des renseignements iraniens.

L’arrestation a eu lieu dans le cadre d’une opération conjointe du Shabak et de l’Unité nationale pour les enquêtes internationales (Yachbal) de Lahav 433, qui a dévoilé une infrastructure d’agents des renseignements iraniens, qui opéraient ces derniers mois sous le couvert d’agents étrangers face à des citoyens israéliens, afin de les recruter et de les utiliser pour accomplir diverses tâches en Israël.

Stern a été chargé de plusieurs missions en Israël dont l’affichage de posters à Tel Aviv, de déposer de l’argent dans différents endroits de Jérusalem et de Tel Aviv, de faire passer des colis contenant un tête d’animal, une poupée démembrée avec un couteau et des messages de menaces et de les déposer devant les maisons de citoyens israéliens, ou encore d’incendier des forêts.

Stern a accepté toutes ces missions sauf celle d’incendier des forêts ou de commettre des assassinats.

Les deux autres suspects ont été recrutés par Stern. Il leur confiait certaines de ses missions contre salaire. Stern était payé en cryptomonnaie.

Ces derniers mois, de nombreux profils fictifs utilisés par les forces de sécurité iraniennes ont été localisés et surveillés, et de nombreuses informations ont été collectées sur les facteurs à l’origine de leur fonctionnement.

Les mêmes enquêtes ont été menées sur les plateformes sociales ainsi que sur les sites Internet proposant des emplois rémunérés occasionnels, l’activité se déroulant sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook et Twitter (X), en présentant une fausse identité à des citoyens israéliens afin d’établir le premier contact. Différentes langues sont utilisées dont l’hébreu et l’anglais.