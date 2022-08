Dans le Sud du pays, les alertes ont été incessantes pendant ces quatre jours de combat qu’a duré l’Opération Aurore.

Au moment où le cessez-le-feu entre en vigueur, les sentiments sont mitigés.

Tout a commencé mardi dernier, lorsqu’un des chefs du Djihad islamique a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes à Djénine, en Judée-Samarie. Le gouvernement a décrété de fermer plusieurs routes dans le sud du pays et a demandé aux habitants du pourtour de Gaza d’éviter de sortir de chez eux.

Pendant quatre jours, c’était l’incompréhension, pourquoi bloquer toute une partie du pays sans même qu’un coup de feu n’ait été tiré depuis Gaza?

Les autorités israéliennes avaient des renseignements concernant l’intention du Djihad islamique de venger la capture de leur cadre.

Mais, l’exaspération commençait à gagner les esprits lorsque, surprenant tout le monde, y compris les terroristes de Gaza, Tsahal a lancé vendredi après-midi l’opération Aurore. Dès les premières heures, un des hauts responsables du Djihad islamique a été repéré et éliminé.

Un habitant de Sdérot témoigne au micro de Ynet: »Tsahal a obtenu de très bons résultats, cela fait du bien au moral de savoir que nous avons frappé les premiers, que nous étions dans l’action et non dans la réaction. C’est la seule façon de combattre le terrorisme, nous n’avons pas le droit de tergiverser, et sûrement pas d’avoir peur. Nous sommes beaucoup plus forts qu’eux, nous avons largement gagné ce round ». Puis il conclut: »Mais un nouveau round est obligatoirement à venir. Là aussi nous devrons le remporter ».

Dans l’ensemble, les habitants du Sud ainsi que les élus locaux acceptent la décision de stopper les combats. Le maire de Sdérot, Alon Davidi, a qualifié l’opération de »réussie » pour Tsahal et les forces de sécurité. »Malgré les tirs de plus de 1000 roquettes en trois jours, D ieu merci il n’y a pas eu de blessés physiquement et pas trop de dégâts matériels. Je remercie le Premier ministre, le ministre de la Défense et le Chef d’Etat-major pour cette opération réussie et bien entendu tous les officiers et soldats qui nous protègent. Nous espérons que la suite de l’été sera calme pour les habitants du sud et tout le pays ».

En effet, cette fois encore, le centre du pays a aussi été la cible de roquettes, même si dans une mesure beaucoup moins importante que dans le sud.

Malgré le faible nombre d’alertes, les habitants de Tel Aviv ont vu les terrasses des cafés et les rues se vider.

Un habitant de Holon déclare à Ynet qu’il n’est pas satisfait du cessez-le-feu: »Tout cela ne sent pas bon », dit-il dubitatif quant aux motivations qui ont conduit à l’opération: »Nous ne devons pas oublier que nous sommes en période électorale. Le cabinet n’a pas autorisé cette opération. Nous finirons pas apprendre ce qui se trouvait derrière cela. En tout cas, j’ai été très satisfait de l’élimination des chefs terroristes à Gaza ».

Pour d’autres, le gouvernement actuel a enfin montré que Sdérot et Tel Aviv était égales, en n’hésitant pas à mener une opération sans attendre que des roquettes ne soient tirées sur le centre du pays. Comme toujours, les habitants du Sud ont transmis un message de bravoure au gouvernement: ils sont prêts à passer encore quelques jours dans les abris si cela le garantit une tranquilité durable par la suite.

Au bout de quatre jours de combat, à côté de la satisfaction des résultats obtenus par l’armée, les habitants demeurent persuadés que tôt ou tard, tout cela va recommencer…