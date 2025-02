Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, poursuit ses entretiens à Washington. Il s’est entretenu cette nuit (mercredi à jeudi) avec le Secrétaire d’Etat à la Défense, Pete Hegseth.

Ce dernier a fait part au Premier ministre de son admiration face aux actions de Tsahal et à la résilience d’Israël compte-tenu de toutes les menaces sécuritaires.

»J’ai été en Israël 8 ou 9 fois », a confié Hegseth à Netanyahou, »J’ai été au Kotel, j’ai vu les actions de Tsahal. J’ai compris la complexité de la situation et j’ai toujours été admiratif de ce sens du but compte-tenu du fait que vous vivez sous une menace existentielle ».

Hegseth s’est engagé à livrer à Israël toutes les armes nécessaires et en particulier celles que l’administration Biden avait bloquées: »Vous avez prouvé vos capacités en éliminant les chefs du Hamas et du Hezbollah. Cela revêt également une importance pour les Etats-Unis. Vous avez éliminé ceux qui ont tué des soldats amércains. Vous avez une longue mémoire et nous aussi. Nous vous livrerons toutes les armes qui étaient bloquées ».

Hegseth a été interrogé sur la possibilité que l’armée américaine envoie des troupes à Gaza. Il a indiqué: »Il n’est pas logique de réitérer là-bas ce qui a été fait pendant des années. Il faut mettre au point des idées originales. Le Président répondra, chaque chose en son temps ».

Le Premier ministre israélien a souligné en réponse: »L’équipe qu’a nommée Trump est composée de personnes qui sont des patriotes américains et des amis d’Israël. Notre principe est de nous battre nous-mêmes contre nos ennemis. Ils vous appellent le grand satan et nous le petit satan ».