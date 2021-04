Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin effectuera une visite en Israël la semaine prochaine. Ce sera la première visite officielle d’un représentant de l’Administration Biden en Israël. Il sera notamment reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz.

A l’ordre du jour, la situation régionale et surtout le dossier iranien, et notamment la tension maritime croissante entre Israël et l’Iran. A Jérusalem on décide pour l’instant de mener des contacts « silencieux » avec le nouvelle administration américaine sur la question iranienne tout en faisant passer le message qu’Israël s’oppose catégoriquement à un retour à l’accord de Vienne dans sa formule originelle.

Le secrétaire à la Défense voudra entendre ce que les responsables militaires israéliens et les responsables des services de renseignements auront à lui dire quant à l’attitude iranienne.

