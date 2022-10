Au lendemain de Kippour, le quotidien Israël Hayom publie un sondage d’intentions de vote pour les élections qui doivent se dérouler dans moins d’un mois.

A première vue, la situation est toujours bloquée. Le bloc de droite conserve son avantage avec 60 mandats mais ne dispose pas de suffisamment de sièges pour former une coalition.

Notons le renforcement de la liste de Smotrich et Ben Gvir, Hatsionout Hadatit, qui obtient 13 mandats et passe devant le Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz et Guidon Saar. Les Israéliens demeurent partagés sur la personnalité d’Itamar Ben Gvir, mais il gagne indiscutablement en popularité: 44% des personnes interrogées estiment qu’il serait légitime de nommer Ben Gvir à un poste de ministre contre 40% qui pensent le contraire.

Par ailleurs, Habayit Hayehoudi reste en-dessous du seuil d’éligibilité avec 2% des intentions de vote. Ayelet Shaked a promis une embellie dans les sondages d’ici la semaine prochaine, pour le moment, elle n’est pas encore au rendez-vous.

Les sondeurs ont également interrogé les Israéliens sur la personnalité qu’ils jugent la plus apte à occuper le poste de Premier ministre. Le résultat est sans appel.

Le scénario des 64 députés

D’après le sondage, il existe un scénario dans lequel le bloc de droite mené par Netanyahou remporterait 64 députés. Les sondeurs ont réévalué les résultats en prenant uniquement en compte les personnes, parmi les sondées, qui étaient certaines d’aller voter.

Dans ce cas, la liste arabe Hadash-Ta’al passe en-dessous du seuil d’éligibilité. Le bloc de droite passerait alors à 64 députés.

Parmi les sondés, 58% ont reconnu être sûrs d’aller voter et 21% estiment très probable qu’ils se déplacent aux urnes. Le public qui est le plus déterminé à voter est le public sioniste-religieux: 70%. Puis vient le public laïc avec 64% et les traditionnaliste avec 56%. Le public orthodoxe est moins enthousiaste: seuls 51% sont certains d’aller voter. Ce désintérêt relatif du public orthodoxe pour les élections expliquent, notamment, pourquoi alors que la population orthodoxe possède la plus forte croissance démographique, leur représentation à la Knesset n’augmente pas depuis des années. Le public arabe reste le moins disposé à se rendre aux urnes: 32% ont déclaré qu’ils iraient voter.

Quoi qu’il en soit, les Israéliens restent globalement désillusionnés: 42% pensent que ces élections n’aboutiront sur aucune coalition et qu’un nouveau round se prépare, 31% estiment que cette fois sera la bonne et 27% avouent ne pas avoir d’idée sur la façon dont ces élections se termineront.