A la veille du 1er salon de l’entrepreneuriat féminin en Israël, LPH est venu à la rencontre de Sarah Blolo, chocolatière et Cécile Abergel, experte en épanouissement personnel, 2 entrepreneuses fondatrices du NetworCup et à l’initiative de ce grand événement.

Qu’est-ce que le NetworCup?

Le NetworCup a été créé en décembre 2018 pour répondre à un besoin latent: apporter un soutien technique et psychologique à un grand nombre de femmes entreprenantes et désireuses de s’épanouir socialement et professionnellement en Israël.

Ces mêmes femmes se retrouvent dans des réunions mensuelles et à travers différents groupes WhatsApp selon les villes, ce qui leur permet de recevoir des outils et infos importantes pour la mise en place de leur business et d’élargir leurs répertoires de contact dans le milieu francophone tout en se faisant elle même connaitre.

Quel est le but du salon de l’entrepreneuriat?

Le NetworCup fonctionne sur un mode très différents de ce que l’on a l’habitude de voir dans le milieu français. Ici, on met l’accent sur la notion de communauté, plus seulement au niveau social ou religieux, mais également dans le monde des affaires.

Outre le fait de permettre à ces entrepreneuses de se connaître et d’élargir leur réseau, le but du salon est de transmettre l’idée que le monde des affaires n’est pas forcément un « monde de requins » mais un espace convivial dans lequel il fait bon s’épanouir.

En quoi consiste l’atelier networking que vous y proposez? Qu’apporte-t-il aux entrepreneuses?

Toute personne désireuse d’élargir sa clientèle, est prête à investir un grand budget, dans la pub, le branding ou les réseaux sociaux.

Le rapport humain est curieusement très faiblement exploité alors que c’est l’un des points les plus forts d’une démarche commerciale.

L’atelier networking offre un terrain favorable à ces échanges puisqu’il permet à des centaines de femmes, de se présenter à d’autres et de créer ainsi un contact plus fort et humain qu’un flyer qui passe sur un groupe WhatsApp.

Le Networking, les tables rondes et les stands sont autant de moyens pour exposer nos compétences et découvrir celles des autres.

Quels genres de stands seront présents au salon ?

Ils seront aussi variés et hétérogènes que la population qui se trouvera à ce salon: on y trouvera aussi bien des services intéressants pour l’évolution de notre business, comme la création de site internet, web-marketing, comptabilité ou assurance que des produits spécialement féminins : prêt-à-porter, foulards, bijoux, chapeaux.

De même que de nouvelles méthodes thérapeutiques, des artistes ou des prestataires de l’événementiel.

Vous avez également prévu un repas pour les participantes?

Notre volonté étant de joindre l’utile à l’agréable, nous avons pris soin de sélectionner deux excellents traiteurs, Sushi Home et Shinzu pour le plaisir des yeux et des papilles.

Je constate que des hommes politiques seront également présents à ce salon qui se veut précisément féminin?

Comme je l’ai dit précédemment, avec l’ouverture du NetworCup et l’ascension fulgurante de ses adhérentes, nous avons réalisé à quel point le nombre d’indépendantes francophones (ou désireuses de l’être) est important en Israël, bien que souvent elles manquent du soutien technique, financier ou administratif nécessaires à leur évolution.

Ce sont des femmes courageuses et créatives, qui méritent d’être encouragées.

En invitant certaines figures emblématiques du monde de la politique, nous espérons attirer l’attention sur les besoins de cette population féminine active et déterminante dans l’économie israélienne.

Parlez nous un peu des conférences.

Chaque femme qui arrive au salon vient y chercher quelque chose de différent : de nouveaux outils marketings, de nouveaux contacts. D’autres, dont les activités sont à un plus faible niveau de maturité, viendront y chercher de l’inspiration ou une orientation de reconversion professionnelle.

Nous avons mis l’accent sur des conférenciers de qualité du monde du coaching et du business, pour répondre aux différents besoins et rassasier la soif de chacune d’en savoir plus sur elle même ou son business.

La pinat pinouk, c’est quoi?

La pinat pinouk, est un coin réservé dans lequel les femmes pourront se faire gâter gratuitement par plusieurs spécialistes du bien-être et de l’esthétique et s’adresse aussi bien aux participantes du salon qu’aux visiteuses des stands.

Le rythme d’une femme en Israël, qu’elle soit entrepreneuse, salariée ou mère au foyer est assez trépidant.

A travers cet espace beauté et bien-être, nous avons voulu leur donner ce temps pour elles, pour les remercier de tout l’investissement qu’elles mettent au service de la famille et de la société israélienne.

Comment ce projet est-il perçu par l’opinion publique?

C’est merveilleux de voir l’enthousiasme que cet événement a suscité aussi bien en France qu’en Israël.

Nous recevons des encouragements et message de soutien de toutes parts.

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les sponsors qui nous accompagnent et en particulier Yehouda Ben Yossef et Tamar Abessira pour leur participation active à ce salon.

Le salon, quant à lui, affiche presque complet mais nous espérons bien renouveler l’expérience très bientôt.

Salon de l’entrepreunariat féminin, lun 22/07, de 9h à 17h, Hôtel Rimonim, Rue Shahrai 24, Bayit Vegan, Jérusalem

Inscriptions obligatoires: networcup.tag.by