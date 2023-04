Au mois de janvier 2023, le salaire mensuel moyen israélien s’élevait à 12471 shekels soit 6.1% de plus qu’en janvier 2022.

Néanmoins, si l’on prend en compte l’inflation, il n’est que de 10922 shekels soit seulement 0.7% de plus qu’en janvier 2022.

Dans le secteur de la hi-tech, le salaire moyen est de 28772 shekels par mois soit 5.4% de plus qu’en janvier 2022.

Selon les estimations du Bureau central des statistiques pour le mois de février de cette année, le salaire moyen n’était que de 12 074 shekels par mois, soit une augmentation de seulement 3,8 % par rapport à février 2022, et moins que l’inflation annuelle – donc si l’estimation s’avère être exacte, cela signifie que le pouvoir d’achat des Israéliens s’est érodé.

En têtes des employés les mieux payés se trouvent ceux du secteur des données informatiques et des télécommunications avec en moyenne 29210 shekels brut par mois. Loin derrière, se trouvent les employés des services financiers et des assurances avec 20338 shekels brut par lois. Ils sont suivis par les employés de la compagnie d’électricité et du secteur de l’eau avec un salaire brut mensuel de 19 844 shekels.

En queue de liste se trouvent les employés de l’hôtellerie et de la restauration avec un salaire mensuel de 5 935 shekels en janvier de cette année et les employés du secteur des arts, du spectacle et des loisirs (à l’exclusion des artistes) avec un salaire mensuel de 7 271 shekels.

Les salaires dans l’industrie de la haute technologie sont restés élevés, malgré la crise : les employés de la programmation et de la consultation dans le domaine informatique gagnaient 31 767 shekels, ceux de la recherche et du développement ont atteint un salaire moyen de 29 587 shekels, et le salaire dans l’ensemble de l’industrie de la haute technologie était en moyenne de 28 772 en janvier de cette année.