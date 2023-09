D’après les données de l’institut national des statistiques publiées aujourd’hui (lundi), il apparait que le salaire moyen en Israël a augmenté par rapport à l’année dernière.

Au moins de juin 2023, il était de 13267 shekels soit 6% de plus qu’en juin 2022.

Selon les estimations préliminaires pour le mois de juillet, la tendance par rapport à l’année dernière se poursuit : le salaire moyen d’un salarié était de 12 842 shekels, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à juillet 2022.

Les meilleurs salaires sont toujours dans la high tech avec un salaire moyen de 29480 shekels au mois de juin 2023 contre 27078 shekels en 2022 (+8.9%).

En dehors des employés de la high tech, les salariés les mieux payés sont ceux de la branche des télécommunications et des sciences avec un salaire moyen de 28531 shekels, puis ceux des compagnies d’eau et d’électricité avec 22305 shekels en moyenne et les salariés du secteur public et de la sécurité et du bitouah leumi avec un salaire moyen de 20840 shekels.

Les moins bien payés sont les employés de la restauration et de l’hotellerie avec un salaire moyen de 5766 shekels par mois.