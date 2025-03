A partir du 1er avril, le salaire minimum va augmenter en Israël. Il passera de 5880 shekels par mois à 6247 shekels.

Pour la troisième fois depuis le début de son mandat, le ministre du Travail, Yoav Ben Tzur (Shass), a signé une augmentation du salaire minimum. Le nouveau salaire entrera en vigueur à partir du 1er avril 2025, offrant ainsi une amélioration significative des revenus pour de nombreux travailleurs.

Malgré les défis économiques et les conditions de guerre, Ben Tzur a souligné la dimension morale de cette mesure : « Augmenter le salaire minimum en temps de guerre est un devoir moral et éthique envers les travailleurs qui peinent à gagner leur vie », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette initiative est également essentielle face à la hausse du coût de la vie, aggravée par la guerre.

Cette augmentation intervient après un combat du ministre du Travail contre les responsables du ministère des Finances, qui souhaitaient geler le salaire minimum.

Le ministre du Travail, Yoav Ben Tzur a déclaré: « L’augmentation du salaire minimum est une bonne nouvelle pour des centaines de milliers de travailleurs qui se battent pour leur subsistance et font face à la flambée du coût de la vie causée par la guerre. Je remercie le président du parti Shass, Arié Derhy, pour son engagement sans faille en faveur des populations défavorisées et pour son combat acharné contre les fonctionnaires du ministère des Finances lors des discussions budgétaires de 2025 afin d’empêcher le gel du salaire minimum. Je poursuivrai mes efforts pour renforcer le statut et les salaires de millions de travailleurs en Israël. »