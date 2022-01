La chaîne de télévision Kan11 diffusera mercredi le premier épisode d’une série documentaire intitulée « Pollard ». Toute l’affaire qui a pesé sur les relations israélo-américaines durant plus de trois décennies y sera retracée grâce à des documents et témoignages inédits et on y entendra notamment un enregistrement de Raphy Eitan, qui fut l’employeur indirect de Jonathan Pollard. Il y décrit notamment le dilemme auquel il fut confronté lorsqu’il sentit que la nasse était en train de se refermer sur l’espion alors que ce dernier fournissait encore des renseignements très importants concernant des pays arabes ennemis, renseignements que les Américains ne transmettait pas à Israël malgré leurs engagements. Fallait-il prolonger le mandat de son agent pour six mois supplémentaires pour obtenir de précieux renseignements ou l’exfiltrer des Etats-Unis pour éviter qu’il se fasse prendre ?

Il raconte qu’il s’en est alors confié au commandant des Renseignements de Tsahal (Aman) de l’époque, Ehoud Barak. Ce dernier lui aurait conseillé de poursuivre le mandat de Jonathan Pollard et la décision aurait été prise d’un commun accord avec lui « alors que tous les signes indiquaient qu’il fallait le ‘geler’ immédiatement ». Raphy Eitan reconnaît qu’il s’agissait d’une décision que seul un chef pouvait prendre en ayant évalué ce qui était le plus important.

Interrogé sur cet épisode dont on connaît la triste suite, Ehoud Barak dit ne plus se souvenir qu’il ait donné un tel conseil. « J’entends pour la première fois cette version » affirme l’ancien Premier ministre dans ce même documentaire…

Vidéo :

תיק פולארד נפתח | רפי איתן בהקלטה לפני מותו: אהוד ברק ביקש להמשיך להפעיל את פולארד כמרגל

החשיפה של @AssenOmri מתוך הסדרה "פולארד" שתעלה ביום רביעי בכאן 11https://t.co/4sBOxqcn72 pic.twitter.com/MFFZI9t3nJ — כאן חדשות (@kann_news) January 27, 2022

Photo Yonatan Sindel / Flash 90