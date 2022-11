Le Roi de Jordanie et le futur Premier ministre israélien se sont entretenus aujourd’hui. La conversation téléphonique a été initiée par le souverain hachémite. Il souhaitait féliciter Binyamin Netanyahou pour son élection.

La presse jordanienne a rapporté cet échange entre les deux leaders en soulignant que l’année dernière le Roi Abdallah II avait fait part à des journalistes à Londres de sa crainte de voir revenir au pouvoir Netanyahou et Trump. »Ma première crainte s’est réalisée » aurait-il déclaré après les élections israéliennes.

La principale inquiétude du Roi de Jordanie concerne la tutelle qu’il exerce sur le Mont du Temple. Il soupçonne le gouvernement que s’apprête à former Netanyahou de vouloir modifier le statu quo sur le lieu saint.

Hier, c’est le prince héritier du Bahreïn, le Sheikh Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa qui a appelé Binyamin Netanyahou pour le féliciter. Il a exprimé sa volonté d’élargir et d’approfondir les relations entre les deux Etats et son espoir que la coopération entre eux atteindra des nouveaux sommets. Netanyahou a lui aussi affirmé que de grandes opportunités s’offraient aux deux pays et qu’ils souhaitaient poursuivre la coopération directe entre eux. Il a même invité le prince héritier en Israël.