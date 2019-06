Quelle année fabuleuse pour le Golan ! D’abord béni du Ciel tout cet hiver par un arrosage généreux, il a ensuite changé de look et revêtu toutes les couleurs possibles et imaginables. Quelle garde-robe! Blanc neige, vert, violet, bleu…. Du coup, tout le pays lui a rendu visite, à chaque occasion, à chaque vacances. Il en est rouge de fierté notre Golan qu’on avait un peu délaissé, presque négocié à certaines époques sombres contre des promesses de tranquillité sans lendemain. Et puis il y a eu Jérusalem ! Les déclarations d’amour des nations, l’Amérique en tête, pour la reconnaissance officielle de la capitale d’Israël. Alors la jolie montagne s’est mise à rêver. Et moi alors, je ne fais pas partie d’Erets Israël ? Mes habitants doivent-ils ainsi rester dans le doute toute leur vie, à chaque fois qu’un tyran voisin menace de revendiquer sa propriété ? Soudain, comme un miracle, les yeux de l’oncle Sam se sont tournés vers les hauteurs qui surplombent le Kinnereth, suivi de la déclaration inattendue et merveilleuse de l’ami d’Israël. Oui à la souveraineté, oui à la pérennité, oui à la prospérité. Alors, cette semaine, en signe de reconnaissance pour l’action du 45e président des Etats-Unis en faveur de l’Etat d’Israël dans de nombreux domaines, et en marque de gratitude pour la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël ainsi que de la souveraineté israélienne sur le Golan, il a été décidé de créer une nouvelle localité communautaire sur le plateau, qui portera le nom de ‘’Ramat Trump’’. D’un coup, les prix de l’immobilier ont atteint des sommets. La demande est folle, surtout de h’oul. Américains et Canadiens se ruent sur les projets de construction. Tous les villages alentours sont en ébullition, il ne reste presque plus rien à vendre. Voilà que soudain, après des années de calme, presque d’incertitude, les grues réapparaissent dans cette partie d’Israël. Et devant tant d’action et d’euphorie, la Judée-Samarie et le Shomron ont décidé, eux aussi, de revendiquer leurs droits. Il est temps de parler enfin de souveraineté dans ces régions en les annexant officiellement.

C’est justement à Shla’h Le’ha, lorsque nous évoquons les explorateurs venant découvrir la terre promise, que le monde semble ouvrir les yeux. Finies les ambiguïtés, adieu les craintes ! Plus personne n’a l’intention d’attendre encore pour le crier haut et fort: toute cette terre appartient au peuple juif et, avec ou sans l’approbation des nations, nous l’habitons aujourd’hui et nous l’habiterons demain. Nous savourons chaque avancée, comme au premier jour de notre retour à la maison. Pour cette seule et unique raison : ‘’ Ki tova haarets meod meod ».

Avraham Azoulay

Photo by Marcelo Sus/FLASH90