Le président de la Liste arabe a un rêve qu’il a exprimé sur le plateau de la chaîne ‘Hadashot 12 : « Je rêve que tous les détenus (terroristes) soient libérés, qu’il n’y ait plus de prisons, qu’il n’y ait plus d’occupation et que se crée un Etat palestinien à côté d’Israël. Tout le système de l’occupation, y compris les prisons, est totalement illégitime. Je pense qu’il faut fermer tous les centres pénitentiaires et que tous les prisonniers libérés soient dans l’Etat palestinien ».

Ayman Oudeh a bien pris soin d’omettre une partie de son rêve, qu’il exprime généralement en langue arabe : que l’Etat d’Israël disparaisse en tant qu’Etat juif et devienne un « Etat de tous les citoyens », sans aucun symbole juif, avec « droit du retour » pour les « réfugiés », et qui a terme deviendrait un Etat arabe.

Photo Hadas Parush / Flash 90