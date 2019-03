On la croyait morte, disparue depuis bien longtemps avec son père Rê le Dieu-Soleil et les autres divinités de l’Egypte antique. “Celle devant qui le mal tremble” était aussi surnommée “la puissante” et le moins que l’on puisse en dire, c’est que ces surnoms lui allaient parfaitement. Qui ne tremblait pas à sa simple évocation ? Les pharaons la redoutaient. On les voit sur les bas-reliefs détourner leur tête au moment de l’offrande, incapables de soutenir son terrifiant regard ! Amenhotep lui fit sculpter des centaines de statues, espérant ainsi apaiser sa colère. Aucun Dieu avant elle n’en avait reçues autant ! Car sa rage était telle qu’il fallait la calmer chaque jour, sans quoi, toute l’Egypte aurait succombé à sa folie meurtrière ! Elle avait été conçue au départ par son père Rê pour mater l’humanité rebelle. Mais elle prit vite goût aux massacres et ses victimes devinrent bientôt de paisibles Egyptiens innocents. Au point, raconte la mythologie égyptienne, que Rê dut intervenir pour arrêter le carnage et sauver l’humanité. Il lui fit boire un breuvage composé d’herbes, de jus de grenade rouge et de bière. Trompée par la couleur du liquide qu’elle croyait être du sang, elle en but jusqu’à s’enivrer. Alors seulement elle perdit sa tête de lionne et l’Egypte fut sauvée.

Il y a quelques semaines, je découvris stupéfait que Sekhmet était de retour et qu’elle sévissait désormais en Erets Israël.

En effet, un célèbre journal juif francophone dont je tairais le nom publiait un article à une place réservée habituellement aux éditoriaux mais je n’ose pas imaginer qu’il reflète la ligne éditorialiste du journal et je préfère donc supposer que c’est par erreur qu’il fut publié à cette place honorable.

Toujours est-il que notre journaliste qui n’a pas peur de signer par son nom (à moins qu’il s’agisse d’un pseudonyme), nous gratifie d’un scoop retentissant: il connait les causes du terrible accident de bus qui , sur la route 443 de Modiin à Jérusalem, coûta la vie à deux jeunes femmes et fit aussi 41 blessés.

Les familles des victimes seront sans doute ravies d’apprendre les dessous de cette tragédie. En fait, c’est la déesse Sekhmet qui frappe à nouveau. Je reconnais que ce n’est pas exactement ainsi que l’article le rapporte mais l’esprit de la fille de Rê plane bien au-dessus de l’édito. C’est que pour notre journaliste-prophète, la chose est entendue. Quelques jours avant le drame, un transport en commun n’a-t-il pas sillonné impunément les rues de Tibériade pendant chabbat avec l’accord du maire de la ville ? Vous l’aurez compris : la déesse a puni les rebelles. Il est vrai que les victimes n’ont rien à voir avec les fauteurs mais vous savez ce que c’est avec les dieux : leur rage est imprévisible et, comme dirait Brassens, “les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez”. Petit extrait de ce grand scoop (je ne saurais trop recommander aux âmes sensibles de passer directement au paragraphe suivant): “Nous ne pouvions pas imaginer que les retombées (du bus de Tibériade) seraient si rapides et si lourdes. Des personnes n’ayant même pas entendu parler des évènements de Tibériade ont payé de leur vie: le bus de la mort pour le bus de la honte”.

Le pire dans cette affaire c’est que le prophète-journaliste se croit certainement investi d’une mission sacrée : se faire l’avocat de la défense du Dieu d’Israël et régler en quelques lignes le vieux problème théologique de la présence du Mal dans le monde, problème que même le grand Moïse a avoué ne pas comprendre jusqu’au bout (c’est dans la Parasha de Ki Tissa). L’occasion de faire d’une pierre deux coups était trop forte. Si on peut, en moins de 40 mots, expliquer à ses lecteurs que, d’une part, la transgression du chabbat ne reste jamais impunie et que, d’autre part, les accidents de bus n’ont rien de théologiquement mystérieux, pourquoi s’en priver ? A force de célébrer des cours de Thora simplistes dans lesquels tout est clair et au cours desquels le conférencier donne l’impression de revenir tout droit d’une réunion avec le Créateur du Monde qui lui a fait un compte-rendu détaillé de ce qui se passe derrière le Paravent Céleste, on en arrive à trouver normal que des journaux juifs respectables prêtent à Dieu les traits de la déesse lionne, tout en étant persuadés de sanctifier ainsi son Nom !

Bon, je vous laisse. Je viens de me préparer un jus de grenadine bien rouge avec des herbes et un peu de bière. Ça devrait calmer mes pulsions assassines.

Arrêtez-moi si je dis des bêtises….

Rav Elie Kling