Depuis quelques années, le président égyptien Abd El-Fatah A-Sissi s’est donné pour mission de réformer en profondeur son armée et de la renforcer de manière significative. Mais en prévision de quoi ? Le lieutenant-colonel de réserve Eli Dekel, ancien haut responsable de terrain des Renseignements militaires et spécialiste d’intelligence géospatiale. Il étudie depuis 2007 la politique militaire égyptienne et notamment la répartition spatiale du dispositif des infrastructures militaires égyptiennes. Il a publié de nombreux articles et donne des conférences à ce sujet.

Dans la dernière, prononcée en anglais, il lance une sorte d’avertissement quant aux intentions probables du régime égyptien. Il note toute une série de faits qui forment ensemble un faisceau inquiétant : développement accéléré d’un système de ponts et de tunnels souterrains au canal de Suez, développement du système de routes et du système logistique rapides dans le Sinaï, aménagement de dispositifs d’urgence pour l’entrepôt de carburants dans la région du canal de Suez, agrandissement des aéroports militaires, construction de ports militaires et d’entrepôts souterrains pour armement stratégique dans la région de Suez.

Tous ces éléments mènent Elie Dekel à la conclusion que les principaux efforts de l’armée égyptienne sont dirigés vers un front futur face à Israël. Ce sentiment est renforcé par le fait que l’armée égyptienne ne se prépare aucunement vers d’autres fronts possibles tels que la front libyen, éthiopien, turc ou vers la menace iranienne.

Pourquoi l’armée égyptienne se préparerait-elle à une guerre future contre Israël ? Le lieutenant-colonel (rés.) Eli Dekel apporte plusieurs causes : 1. L’armée égyptienne n’a jamais accepté le traité de paix signé entre son pays et Israël. La Guerre de Kippour, même si elle est considérée comme une victoire en Egypte pour avoir surpris Israël, s’est soldée par une défaite de l’Egypte, et le souvenir de la IIIe armée encerclée par les troupes d’Ariel Sharon est encore présent. 2. L’humiliation subie en 1973 ternit son blason et empêche l’armée égyptienne de garder son rang d’institution principale aux yeux de l’opinion publique. 3. L’annulation du traité de paix avec Israël avec une guerre à la clé permettrait de faire baisser l’opposition islamique au sein du pays et replacerait l’Egypte comme leader du monde arabe. (En cas de victoire…).

