Le rav Shalom Dov Ber Halévy Wolpe, président du Comité des rabbanim pour Erets Israël, et l’un des principaux rabbanim Habad en Israël, appelle à voter pour le parti orthodoxe Yahdout Hatorah. Il s’agit d’un changement dans la politique de ce mouvement qui généralement appelait à voter pour Otzma Yehoudit. Le rav Wolpe a expliqué qu’il a discuté avec le rav Meïr Porush (Yahadout Hatorah) qui lui a promis de lutter contre toute concession territoriale et contre toute action visant à favoriser l’émergence d’un « Etat palestinien ».

Le Comité des rabbanim pour Erets Israël souligne que le rav Meïr Porush a déjà prouvé par le passé, depuis les Accords d’Oslo, qu’il combat toute concession territoriale et que lorsqu’il fut vice-ministre de la Construction et du Logement il avait autorisé de nombreuses constructions dans les pourtours de Jérusalem et en Judée-Samarie. Le comité rappelle aussi que de nombreux rabbanim de la hassidout Habad ont appelé à ne pas voter pour un parti qui n’a aucune chance de franchir le seuil d’éligibilité.

Photo Nati Shohat / Flash 90