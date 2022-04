Le Grand Rabbin de Tsfat, le Rav Shmouel Eliahou, était en visite en France entre le 30 mars et le 03 avril. Il y a rencontré les communautés. Porteur d’un message rempli d’amour pour les Juifs de France qu’il affectionne particulièrement, le Rav a rencontré le grand rabbin de France, Haïm Korsia, mais aussi les grands rabbins de Paris, de Marseille et les principaux responsables des communautés juives. Il est revenu de ce voyage avec un message pour les Israéliens. Il les a enjoints à accueillir avec bienveillance les olim de France et de les aider afin qu’ils se sentent chez eux en Israël, car a-t-il dit, la menace de l’assimilation en France est très grande.

Le séjour du Rav Shmouel Eliahou a été organisé par le Rav Avraham Dray, directeur de Chadarim. Il répond aux questions d’Eve Boccara pour Actualité Juive.

Pourquoi cette visite du rav Shmouel Eliahou en France est-elle si importante ?

Avraham Dray : Il m’a semblé fondamental, comme directeur de Chadarim – l’organisme des rabbins francophones qui entretient le lien entre les communautés de France et d’Israël – d’organiser la visite du rav Shmouel Eliahou, fils du grand rabbin séfarade d’Israël, rav Mordehai Eliahou, qui était très connu en France. Pendant des années, lui qui était proche du mouvement sioniste religieux, fut en contact étroit avec les plus hautes instances du judaïsme français pour les aider à solutionner les questions religieuses, encourager l’Alyah et favoriser l’intégration des Français en Israël. Son fils a repris le flambeau. Il est grand rabbin de Tsfat (Safed), membre du Conseil du grand rabbinat d’Israël et également à la tête de Iggoud Rabbane Quehilot, qui compte plus de 500 rabbins israéliens. Cet organisme a pour but d’harmoniser leurs missions dans tout Israël, dans de nombreux domaines.

En quoi Iggoud Rabbane Quehilot est-il un outil important dans la vie juive en Israël ?

A.D. : Cet organisme assure le lien entre les administrations publiques locales et le travail sur le terrain des rabbins afin d’améliorer la vie des résidents et des membres de ces communautés en Israël face à des questions diverses et pour que le calendrier et la vie juive soit au cœur de la vie locale. Le rav Shmouel Eliahou est au cœur de ces actions. C’est lui qui donne les lignes directrices et la dynamique.

Le lien entre Israël et la communauté juive française s’est distendu pendant la crise sanitaire. La visite du rav Eliahou est-elle d’autant plus significative ?

A.D. : Absolument, nous souhaitons resserrer les liens entre le rav Shmouel Eliahou et les responsables communautaires en France, mais aussi le grand public. Le rav Chemouel Eliahou veut accompagner les Juifs français dans la préparation de Pessah’ et faire passer un message : la délivrance connue par notre peuple lors de la sortie d’Égypte est toujours d’actualité. Ce miracle de l’apparition du peuple d’Israël parmi les nations a débuté avec la sortie d’Egypte, mais sa résurrection miraculeuse, aujourd’hui, et à notre époque se poursuit. On le voit avec le retour des Juifs ukrainiens, qui ne peut laisser indifférent.

