Le Grand rabbin de Safed a décidé de voir la « moitié pleine du verre » après l’annonce de la signature du traité de normalisation avec les Emirats arabes.

Durant son cours quotidien après l’office du matin, il a évoqué ce point avec optimisme : « Il faut regarder l’accord signé par les Emirats avec nous sur un plan global. Il y a là une prophétie qui se réalise. Soudain, la plupart des pays du monde veulent des relations avec nous. Aujourd’hui, 85% des Etats du monde ont des relations avec nous, et 5% autres des relations discrètes qui vont devenir des relations diplomatiques (…) Tous ces pays savent que le lien avec l’Etat d’Israël amène la bénédiction, tant sur le plan sécuritaire, qu’économique, agricole ou technologique. Nous voyons sous nos yeux se réaliser la promesse de Dieu à Abraham : ‘Et par toi seront bénies toutes les nations de la terre‘. Ce prodige est encore plus grand lorsque nous réalisons qu’il y a cent ans encore, c’était la complainte de Jérémie qui était de mise : ‘Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples‘. Haine, exclusion et dégoût qui nous ont accompagnés durant ces 2000 ans d’exil. Et voilà que tout s’inverse dans ces dernières générations depuis que nous sommes revenus en terre d’Israël. Comme nous l’avons lu dans la Haftara de cette semaine avec ces paroles d’Isaïe : ‘Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car l’Eternel console Son peuple, Il rachète Jérusalem ! L’Eternel a montré la sainteté de Son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.‘ Et devant nous se réalise aujourd’hui cette autre prophétie d’Isaïe : ‘Alors que tu étais délaissée et haïe, et que personne ne te parcourait, Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération’« .



Photo Yonatan Sindel / Flash 90