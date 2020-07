Le ministre de Jérusalem et du Patrimoine a réagi aux derniers sondages qui accordent pratiquement…0% des voix au parti Habayit Hayehoudi qu’il dirige alors que Yamina atteint parfois les 15 sièges. Le rav Peretz, qui avait d’abord rom,pu son alliance avec Otzma Yehoudit, puis avec Yamina pour entrer au gouvernement dit vouloir désormais agit pour réunifier le sionisme-religieux!

Sur la station de radio Kan-Moreshet, le ministre a dit : « Je cours sur de longues distances, nous travaillons avec méthode et nous vérifierons les choses d’ici trois-quatre ans ». Il a expliqué sa décision d’entrer au gouvernement en cavalier seul en disant que la place du sionisme-religieux doit être dans la coalition et non dans l’opposition. Le rav Peretz a rajouté qu’il n’avait pas pris cette décision « contre Yamina » et que ses membres restent ses amis. Il s’est dit optimiste sur la possibilité de « réparer les dégâts » et a confié qu’il travaille déjà en vue d’une union « afin de redonner toute sa splendeur au sionisme-religieux »…

Photo Gili Yaari / Flash 90