Le ministre de l’Education, rav Raphy Peretz, a réagi à l’attentat du Goush Etzion: « J’adresse mes voeux de rétablissement prompt et total aux deux blessés de l’attentat à la voiture-bélier à l’entrée d’Eleazar. Il y a un lien direct entre l’assassinat de Dvir Soreq hy »d, l’attentat de jeudi contre le policier dans la Vieille ville et l’attentat d’aujourd’hui. C’est la machine d’incitation palestinienne à tuer des Juifs en tant que tels. L’Etat d’Israël n’acceptera pas la dégénérescence de la situation sécuritaire. La vie de nos citoyens doit être protégée. Il faut supprimer chez nos ennemis l’espoir de nous chasser d’ici, et cela ne pourra se faire que par l’extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, à commencer par le Goush Etzion ».

Le Hamas met la faute sur Israël!

Comme de tradition, le Hamas trouve toujours une « justification » aux attentats terroristes contre des cibles juives. Après l’attentat du Goush Etzion, l’un des porte-parole du Hamas, Abdellatif Qanoua a déclaré: « L’opération du Goush Etzion est la conséquence de ce qui s’est passé à la mosquée Al-Aqsa. La colère monte dans notre peuple et les récents actes sont liés aux agressions répétées dans la mosquée ainsi que les crimes permanent commis par l’occupant… ».

