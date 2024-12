Le Rav Itshak Yossef, ancien grand rabbin d’Israël et membre du conseil des Sages de Shass, a encore durci sa position contre l’enrôlement des jeunes orthodoxes à l’armée.

Dans un cours à des jeunes hassidim de Gour, rapporté par le site orthodoxe Kikar Hashabbat, le Rav Yossef déclare: ”Il est interdit d’aller à l’armée, même ceux qui n’étudient pas à la yeshiva. Les frères de Maran (le Rav Ovadia Yossef, zatsal, ndlr) étudiaient à la yeshiva Porat Yossef. Ils sont partis à l’armée et sont devenus laïcs. Après ils ont fait techouva”.

Il y a deux semaines déjà, l’ancien grand rabbin d’Israël avait tenu des propos très tranchés sur la question en s’adressant aux jeunes orthodoxes qui reçoivent ces jours-ci des ordres d’incorporation: ”Vous êtes, grâce à Dieu, des étudiants en Torah. Vous avez des problèmes avec l’armée, on vous a envoyé des ordres d’incorporation, écoutez les Grands d’Israël. Je suis le premier à l’avoir déclaré, alors que personne n’en parlait encore, au mois d’Adar dernier. J’étais encore en fonction (de grand rabbin, ndlr) et j’ai déclaré que si on ne nous laissait pas étudier, nous irions étudier en dehors d’Israël. Il faut étudier la Torah, pourquoi sommes-nous revenus sur la terre d’Israël? Pour devenir laïcs? Si vous recevez un ordre d’incorporation, déchirez-le, vous avez des toilettes à la maison? Déchirez-le, jetez-le dans les toilettes et tirez la chasse d’eau”.

Ces jours-ci, les tensions augmentent au sein de la coalition autour du vote de la loi concernant la conscription pour les jeunes orthodoxes. Les partis orthodoxes, Shass et Yahadout Hatorah, tiennent à un texte qui perpétue la dispense dont ces derniers bénéficiaient jusqu’il y a peu.

Alors que Yariv Levin, ministre de la Justice, veut promouvoir une partie de sa réforme judiciaire dont la modification de la commission de nomination des juges afin d’équilibrer les tendances au sein de la magistrature, les partis orthodoxes ont affirmé qu’ils ne voteraient aucun texte sur ce sujet tant que la question de la loi sur la conscription des orthodoxes ne sera pas réglée.