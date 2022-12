Le Rav Haïm Druckman s’est éteint ce soir (dimanche) à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, à Jérusalem. Il était hospitalisé depuis 10 jours après que son état de santé s’est dégradé suite à une contamination au Covid.

Pendant toute la durée de son hospitalisation, des prières réunissant des milliers de personnes ont été organisées dans tout le pays. Ce soir, malgré leurs efforts, les médecins ont dû annoncer son décès.

Le Rav Haïm Druckman avait fêté, il y a un mois, ses 90 ans. Il était le doyen des rabbins du sionisme religieux et l’une des personnalités les plus influentes de ce secteur. Le Rav Haïm Druckman était considéré comme l’un des éléves les plus importants du Rav Tsvi Yehouda Kook.

De nombreuses rencontres politiques ont eu lieu chez lui, surtout ces dernières années. Le Rav avait été député pendant plus de 14 ans et connaissait bien les rouages de la politique israélienne. Il a beaucoup oeuvré, cette dernière année, pour la formation d’un gouvernement de droite et a officiellement soutenu le parti de la Tsionout Hadatit, dirigé par Betsalel Smotrich.

Mais par-dessus tout, le Rav Haïm Druckman, z’l, était un homme d’éducation. C’est d’ailleurs cette qualité qu’a récompensé le prix d’Israël qu’il a reçu en 2012.

Le Rav était le directeur de la yeshiva Or Etsion et le président de ses institutions, le Rav du yishouv Merkaz Shapira, le président du syndicat des yeshivot hesder, le président du centre des yeshivot et oulpenot du Bné Akiva et membre de la direction nationale du mouvement Bné Akiva.

Autant de titres qui en disent long sur l’oeuvre du Rav dans l’éducation de plusieurs générations en Israël.

Le Rav Haïm Druckman est né en 1932 en Pologne. Pendant la Shoah, il a été contraint de se cacher avec ses parents avant d’être confié à un couple juif sans enfant, qui a pu partir avec lui en Israël en 1944. A la fin de la guerre, ses véritables parents l’ont rejoint.

Il a ensuite étudié à la yeshiva Kfar Haroé du Bné Akiva et s’est enrôlé dans Tsahal en 1949. Entre 1955 et 1956, le Rav est parti aux Etats-Unis en tant qu’émissaire du Bné Akiva. A son retour, il a intégré la yeshiva du Rav Kook, le Merkaz Harav.

Militant du mouvement »Goush Emounim », il a décidé de s’installer à Yamit afin de lutter contre l’évacuation du Sinaï qui se précisait.

En 1963, le Rav Tsvi Yehouda Kook, le nomme à la tête du lycée yeshiva d’Or Etsion et en 1977, il fonde la yeshiva supérieure (pour les étudiants après le bac) d’Or Etsion. Plusieurs politiciens et personnalités publiques ont étudié au lycée yeshiva d’Or Etsion, sous la direction du Rav Druckman, parmi eux: Benny Gantz, Israël Katz, Dudi Amsellem ou Yossi Cohen.

Le 7 novembre 1993, le Rav Druckman est victime d’un attentat alors qu’il circule en voiture près de Kiryat Arba. Son chauffeur, Effi Ayoubi, sera assassiné. Le Rav sera blessé.

Député du Mafdal mais aussi d’autres partis sionistes religieux entre 1977 et 1988 puis entre 1999 et 2003, le Rav Haïm Druckman a ensuite pris la tête en 2004, du système national de conversion au sein du bureau du Premier ministre. Il quittera ce poste en 2012. Pendant son mandat, il a signé plus de 50000 certificats de conversion.

Le Rav était connu pour ses positions ouvertes. Il préférait se concentrer sur »la multiplication des lumières ».

Lors du désengagement du Goush Katif, le Rav Druckman avait, dans un premier temps appelé à la désobéissance avant de tenir une position moins tranchée mais il encourageait les soldats à tout faire pour éviter de participer à cette expulsion. Il comparait cela à une personne qui aurait un bras cassé: »Si, par exemple, j’ai un bras cassé, on ne me demanderait pas de porter des objets, n’est-ce pas? Alors, il en va de même lorsque j’ai le coeur brisé. Je ne suis pas capable de le faire. Je pense que l’on devrait prendre cela en considération ».

Le Rav Haïm Druckman était marié à Sarah, médecin. Ils ont eu neuf enfants et plus de 200 petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le Rav Haïm Druckman sera enterré demain (lundi). Le cortège partira de Merkaz Shapira à 12h pour rejoindre le cimetière de Messouot Itshak.

Que son souvenir soit béni.