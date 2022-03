Ce n’est pas la première fois que le nom de Binyamin Netanyahou circule comme personne la mieux placée pour jouer les intermédiaires entre les Russes et les Ukrainiens.

Il y a quelques jours, c’est un des anciens porte-parole de l’armée qui l’a proposé, témoignant des capacités en la matière de l’ancien Premier ministre, après l’avoir lui-même vu à l’oeuvre.

Cette fois, c’est le Rav de la ville d’Ouman, en Ukraine, qui en appelle à Binyamin Netanyahou dans une lettre qu’il lui a adressée. »Compte-tenu de la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce massacre et personne ne peut rester dans l’indifférence. Et il est connu que Votre Honneur a des contacts avec les deux parties, et en particulier avec le Président russe, qui dans les faits dirige cette guerre et décide de son sort. Par sa bouche sera décrété le sort de l’Ukraine et de ses habitants. Et pas seulement des habitants juifs parmi eux mais aussi des tombes des grands de la hassidout qui sont enterrés dans cette terre et qui sont, à l’heure qu’il est, en grand danger en raison des bombardements aveugles sur la terre d’Ukraine. L’heure de vérité est arrivée et je n’ai aucun doute sur votre intelligence et votre clairvoyance supérieures à tout autre, pour faire régner la paix entre ces deux nations. Ne vous taisez pas maintenant, agissez comme le chef personnel du peuple, parce que vous savez à quel point le peuple vous désire et vous aime. Voilà pourquoi, je vous adresse ce message du coeur, allez avec votre pouvoir et la paix viendra dans le monde avec la Délivrance imminente. Amen veamen ».

Photo : Flash 90 POOL/MIS