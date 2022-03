Sur fond de débats animés à propos de l’accueil des réfugiés de la guerre en Ukraine, le Grand Rabbin d’Israël, le Rav David Lau, s’est rendu en Moldavie à la demande du Grand Rabbin moldave.

Le Rav Lau a raconté que depuis le premier jour de la guerre, il est assailli de questions venant d’Ukraine et des pays limitrophes. »Nous sommes en temps de guerre et par conséquent il y a des hala’hot (lois religieuses) différentes. Le Rav Shlomo Baksht, grand rabbin d’Odessa m’a appelé avant Shabbat et m’a demandé d’envoyer une vidéo de soutien aux enfants qui serait diffusée dans le bus qui les conduira à la frontière. Il m’a prévenu que le film serait montré quand ce serait déjà Shabbat en Israël. Je lui ai répondu qu’il pouvait faire tout ce qui encourageait les enfants », a raconté le Rav Lau aux journalistes de Makor Rishon qui l’accompagnaient dans l’avion.

Le Rav a également été questionné sur la conduite à avoir au regard de la vérification de la judéïté des demandeurs d’asile. »J’ai ordonné de se fier au témoignage des rabbins de communautés, de se contenter de cela pour délivrer des visas d’entrée. Nous sommes en temps de guerre. Je pense que nous devons d’abord les sortir de la scène de guerre et les amener en lieu sûr, et ensuite procéder en profondeur aux vérifications nécessaires, en Israël. J’ai demandé à la conseillère juridique du gouvernement de m’aider pour pallier le manque de juges rabbiniques en rappelant certains retraités qui ont beaucoup d’expérience et de compréhension du sujet. Nous allons devoir accélérer les processus pour obtenir rapidement les données nécessaires à la confirmation de la judéité ».

Par ailleurs, il a insisté sur le rôle humanitaire que doit jouer Israël. Sur Kan Reshet Beth, il a déclaré : »Israël doit accueillir les personnes qui n’ont pas d’autre endroit où aller, jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer chez eux. Pas une personne ne doit se retrouver à fuir la guerre, sans savoir où elle pourra aller, sans abri ». Tout en faisant la différence entre l’octroi de l’asile et celui d’une citoyenneté ou d’un statut de résident, il a ajouté : »L’Etat a tout à fait le droit et le devoir de protéger son caractère juif, mais avant tout, nous devons ouvrir nos portes ».

Aujourd’hui, 600 olim devaient arriver en Israël, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le début des hostilités.