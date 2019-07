Le rav Shlomo Aviner, directeur de la yeshiva Ateret Cohanim, a été interrogé mercredi sur Kan-11 à propos d’une lettre signée par des rabbanim demandant à ce qu’Ayelet Shaked ne soit pas mise en tête de la liste de l’Union de la Droite pour les prochaines élections. Cette lettre a provoqué des vagues au sein du courant sioniste-religieux ainsi que des critiques sévères dans l’opposition.

Le rav Aviner a expliqué que selon les signataires et lui-même, il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas qu’Ayelet Shaked dirige l’Union de la Droite: parce qu’elle n’est pas religieuse et parce que c’est une femme. En répondant aux questions des journalistes, il a confirmé que selon lui, la politique n’est pas faite pour les femmes et que même si Ayelet Shaked est susceptible d’amener davantage de mandats à la droite, cela ne justifie pas qu’elle dirige l’Union de la Droite. « Un parti politique ne doit pas viser des mandats mais des valeurs », a rajouté le rav Aviner.

Cet avis n’est bien entendu pas partagé par tous les rabbanim du sionisme-religieux. Le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan par exemple, a réagi à ces propos en disant qu’Ayelet Shaked est tout à fait apte à mener une alliance des partis de la droite afin d’obtenir un maximum de sièges.

Photo Hadas Parush / Flash 90