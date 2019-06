Le quarterback, Deshaun Watson, footballeur américain du National Football League, en voyage pendant une semaine dans l’État juif, a été aperçu jeudi au Mur des Lamentations à Jérusalem…

Repris par les Texans de Houston lors du repêchage de 2017, Deshaun Watson, âgé de 23 ans et originaire de Gainesville en Géorgie est un de mes meilleurs joueurs de foot américain au US. La star a atterri mardi en Israël avec son entraîneur, Quincy Avery. Les deux hommes se sont envolés pour Israël sous les auspices d’America’s Voices in Israël, qui organise des voyages dans l’État juif pour les célébrités américaines qui souhaitent s’informer in vivo sur Israël et sur le conflit du Moyen-Orient. Les deux hommes sont aussi de fervents chrétiens.

«C’est une petite partie du monde qui suscite l’attention du monde entier et c’est une occasion pour moi de lire au-delà des gros titres et d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture de ce pays», a déclaré Watson dans un communiqué. «J’ai eu la chance de visiter de nombreux pays à travers le monde, mais visiter la Terre Sainte, rencontrer ses habitants est vraiment une bénédiction spéciale et une opportunité incroyable. » a t-t-il ajouté.

Deshaun Watson a parcouru presque tout le pays pour visiter des sites clés et des lieux saints chrétiens tels que le Jourdain, où il a été baptisé mercredi.

Au cours de sa visite, Watson a aussi visité la vieille ville de Jérusalem jeudi, après s’être rendu mercredi en Samarie et sur le site de la ville biblique de Shiloh..

Au chef du conseil régional, Yisrael Gantz, Watson a déclaré qu’il était tombé «amoureux» d’Israël.

Source: Tel-Avivre –