Le QG des familles d’otages a annoncé qu’il allait publier ce soir (lundi) à 19h une vidéo de l’enlèvement d’Hersh Goldberg-Polin, Elia Cohen et Or Levi.

La décision de publier cette vidéo a été prise après que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré hier soir lors de son interview sur la chaine israélienne Now14 qu’il était prêt à un accord ”partiel” avec le Hamas. Cette déclaration a été interprétée comme une absence de volonté du Premier ministre de libérer tous les otages. Ce dernier a publié un communiqué dans la foulée de l’interview expliquant que c’était le Hamas qui refusait de libérer tous les otages sans un arrêt total de la guerre et un retrait de Tsahal de la Bande de Gaza, ce que le Premier ministre refuse.

Cette mise au point n’a pas empêché les gros titres dans la presse israélienne et même le Hamas s’est saisi de l’occasion et a déclaré: ”Après les dernières déclarations de l’ennemi coupable pénalement Netanyahou, nous confirmons que: la réelle position de Netanyahou est de ne pas arriver à un accord, de se défausser et de perdre du temps pour continuer la guerre d’extermination. Le monde a compris que Netanyahou est celui qui repousse et empêche l’aboutissement de l’accord décrit dans le discours de Biden et dans la décision du conseil de sécurité de l’ONU, et pas le Hamas”.

Le QG des familles d’otages a décidé de publier la vidéo de ces enlèvements afin de signifier la responsabilité du gouvernement qui a, selon lui, ”abandonné” les civils qui ont été pris en otage, ce que confirmerait la déclaration de Netanyahou à la télévision hier. ”Cette vidéo est un acte d’accusation grave sur l’abandon continu depuis 262 jours. Hersh, Elia et Or ont été enlevés en vie et doivent revenir en vie”, a déclaré le QG des familles d’otages.